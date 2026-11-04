MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kam davulu sahnesi tepki çekmişti! Yılmaz Erdoğan özür diledi

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'Kam davulu' sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Yılmaz Erdoğan, günler sonra sessizliğini bozdu. Ünlü isim, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayımlayıp özür diledi.

Kam davulu sahnesi tepki çekmişti! Yılmaz Erdoğan özür diledi
Öznur Yaslı İkier

16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serinin sevilen karakterlerinden Asım Noyan'a yeniden hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi, senaryosunun yanı sıra kam davulunun kullanıldığı sahneyle tartışma yarattı.

Kam davulu sahnesi tepki çekmişti! Yılmaz Erdoğan özür diledi 1

TEPKİ ÇEKTİ

Dizide kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil ediliş biçimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kam davulu sahnesi tepki çekmişti! Yılmaz Erdoğan özür diledi 2

Türk ile Orta Asya geleneklerinde önemli bir yeri bulunan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor.

Yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan, GÖK-DER yöneticileri ile buluştu. Erdoğan, yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yayımlayıp özür diledi.

Kam davulu sahnesi tepki çekmişti! Yılmaz Erdoğan özür diledi 3

'BİLGİ EKSİKLİĞİNE DAYALI'

Yılmaz Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, kam davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim. Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum. Kamuoyuna sevgiyle duyurulur.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu o dizide neden soyunmak istemediğini açıkladı!Ünlü oyuncu o dizide neden soyunmak istemediğini açıkladı!
Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest ettiHavluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Anahtar Kelimeler:
Netflix Yılmaz Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.