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İlyas İlbey'den üzen haber geldi! Kızı dua istedi

'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey gözlerden uzak yaşıyor. Son olarak İlyas İlbey yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

İlyas İlbey'den üzen haber geldi! Kızı dua istedi

Bir dönem ekranların unutulmaz ikilisi olan, 'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti gözlerden uzak yaşıyordu. İlyas İlbey hastalığıyla gündeme geldi.

İLYAS İLBEY SON DURUMU

Bir süredir sağlık problemleriyle gündemde olan tiyatrocu İlyas İlbey'den üzen haber geldi. Usta tiyatrocu İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi.

İlyas İlbey den üzen haber geldi! Kızı dua istedi 1

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İlbey'in hastanede doktor gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi.

İlyas İlbey den üzen haber geldi! Kızı dua istedi 2

Sözcü’ye konuşan İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül İlbey, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinde de dua istedi. İlbey "Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Yalçın
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