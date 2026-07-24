Sihirli Annem'in Toprak’ı Jennifer Boyner evleniyor! 'Evet' dedi

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi “Sihirli Annem”de rol alan ve “Toprak” karakteriyle hafızalarda yer edinen Jennifer Boyner'den müjdeli haber geldi.

25 yaşındaki oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Can Alaosman, Jennifer Boyner'e beklemediği bir anda evlilik teklifi yaptı. Büyük sevinç yaşayan oyuncu, “Evet” cevabı sonrası sevgilisine sarıldı. Boyner, bu anları “I said yes (Evet dedim)” notuyla paylaştı.

Çifte tebrik mesajları yağarken Jennifer Boyner'in “Sihirli Annem”den arkadaşları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya da bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. Güven, “Oy tebrik ederim çok güzelsiniz” derken, Özkaya da “Ne” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

SETTE TANIŞMIŞLAR

Birkaç ay önce birlikte “Sanki Arsızdık” adlı bir şarkı da çıkaran çift, tanışma hikayelerini de bir dergiye verdikleri röportajda anlatmıştı.

Boyner, sevgilisi ile İstanbul'da sette tanıştıklarını ancak ilk karşılaşma sonrası hiç iletişim kurmadıklarını söylemişti. Daha sonra Sihirli Annem filminde yeniden yollarının kesiştiğini belirten oyuncu, “Tanışmamızın üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra birbirimizi gerçekten tanımaya yönelik adımlar attık. O günden beri Can en yakın arkadaşım, sırdaşım, adı gibi canım oldu” demişti.

Can Alaosman ise aynı projelerde denk geldiklerini bu sebeple de birden fazla kez tanıştıklarını ifade etmişti. Beraber çalıştıkları son projeden 2 ay sonra iletişimlerinin çoğaldığını belirten şarkıcı, “Aynı şeylerden keyif almamız, beraber iyi vakit geçirmemiz aşka dönüştü benim için. Fiziksel olarak zaten hayallerimdeki kadındı” şeklinde konuşmuştu.