İmam Gazali’yi canlandıracak! Taner Ölmez: Kur’an okumaya başladım...

İmam Gazali’yi canlandıracak olan Taner Ölmez yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Başarılı oyuncu “Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım" dedi.

Tabii platformunda yayınlanacak İmam Gazali’nin hayatını konu alan 30 bölümlük dizi için Taner Ölmez başrolde yer alacak.

Taner Ölmez, rolüne hazırlanma sürecini anlattığı röportajla gündeme geldi.

Ölmez diziye nasıl hazırlandığını anlatırken “Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım. İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu" dedi.

Sedat İnci’nin yönettiği, Emre Konuk’un yazdığı "İmam Gazali" dizisinde Gazali’yi Taner Ölmez canlandıracak. Yurdaer Okur’un İmam Cüveyni'yi, Caner Şahin’in Salih’i, Özge Özberk’in Seyyide Hatun'u oynadığı dizi Akli Film’in Gebze’deki stüdyolarında çekildi.

Taner Ölmez
