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  4. İmamoğlu'nu eleştirirken Hadise'yi hedef aldı! Çirkin ifadeler: Bu bacak gösterici için...

İmamoğlu'nu eleştirirken Hadise'yi hedef aldı! Çirkin ifadeler: Bu bacak gösterici için...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 14:02
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Akit'te yazı yazan Ali Karahasanoğlu Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken şarkıcı Hadise'ye de çirkin ifadeler kullanarak tepki çekti. Karahasanoğlu İBB Başkanı için “Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor" dedi.

İmamoğlu'nu eleştirirken Hadise'yi hedef aldı! Çirkin ifadeler: Bu bacak gösterici için...

Akit'te yazı yazan Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği yazıda Hadise'yi de hedef aldı.

İBB’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Ali Karahasanoğlu'nun Hadise hakkındaki çirkin ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun yalan konuştuğunu iddia eden Karahasanoğlu “Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: “Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek” der.. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya” dedi.

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"İÇ ÇAMAŞIRI İLE SAHNEYE ÇIKAN..."

Ekrem İmamoğlu'nun eleştiren Karahasanoğlu, Hadise için ise şu ifadeleri kullandı:

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“Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. 'Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız' demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı 'İsrafa gerek yok' diyecek.. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor. Ama sıra metro yapımına gelince.. Harcamaların çok çok yüksek olması sebebi ile, o metroyu borçlanarak yapabilecek belediyenin gücü kalmadığı için, Cumhurbaşkanlığının kefil olabileceği rakamı çok çok aştığı için, imza atılamayınca.. 'Sadece bir imza atacaktınız' diyerek, algı yapıyor.”

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