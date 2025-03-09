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O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş çalmaya başlayınca Hadise'nin yüzü düştü! O anlar sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 10:32
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O Ses Türkiye'de eski jürilerden Ebru Gündeş'in şarkısını bir yarışmacı seslendirdi. Gündeş'in eski dostu Hadise şarkıyı duyunca yüzü düştü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş çalmaya başlayınca Hadise'nin yüzü düştü! O anlar sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye programında yine dikkat çeken anlar yaşandı. Bir yarışmacı, yıllar önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilen "Fırtınalar" adlı şarkıyı seslendirirken gözler Hadise'ye çevrildi.

Yarışmacının şarkıyı söylemeye başladığı andan itibaren Hadise'nin yüz ifadesi dikkat çekerken, Melike Şahin'in, Hadise’ye bakarak şarkıya eşlik etmesi izleyenler tarafından hemen fark edildi.

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Hadise'nin o anlarda yüzünün düşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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HADİSE VE EBRU GÜNDEŞ NE YAŞADI?

Hadise, bir dönem Ebru Gündeş'in yakın arkadaşıydı ve birlikte jüri koltuğunda yer almışlardı. Ancak, Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Hadise, hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış olsa da dostluk bitti.

Öyle ki bir dönem Ebru Gündeş jüriye dönünce Hadise'yi istememiş ve Hadise uzun süre jüride yer almamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise
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