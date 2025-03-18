İnci Taneleri'ne girmişti! Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor

Bekir Aksoy 2017 yılında Derya Çavuşoğlu ile boşanmış ve Nazife Orakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, 'Asil' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi projelerde boy gösteren ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde 'Cenk' karakterine hayat veren oyuncu Bekir Aksoy, müjdeli haberi verdi.

Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinlikte eşi ile birlikte boy gösteren ünlü oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy 2019 yılında evlenmiş ve 2020 yılında Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.