İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Daha başlamadan final çanları çalıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı. Dizinin takipçileri 'İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sezon başından beri heyecanla beklenen dizinin 5 bölümlük senaryosunun tamamlandığı öğrenildi.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Daha başlamadan final çanları çalıyor
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan İnci Taneleri, ekibin Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Daha başlamadan final çanları çalıyor 1

Yılmaz Erdoğan, Netflix için yazdığı “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisini tamamlar tamamlamaz “İnci Taneleri”nin 5 bölüm senaryosunu yazdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün sete çıkan Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa perşembe gününden salı gününe alınma ihtimalinin gündemde olduğu konuşuluyor.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Daha başlamadan final çanları çalıyor 2

2 İSİM BİRDEN GELİYOR

Ayrılıkların yaşandığı diziye iki yeni karakterin dahil olacağı öğrenildi. Servan, Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in eski aşkı olarak hikâyeye dahil olacak.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Daha başlamadan final çanları çalıyor 3

Keledoş ise bir mafya karakteri olarak “İnci Taneleri”nde yerini alacak. İki karakter için de görüşmeler devam ediyor. Öte yandan fenomen diziyle ilgili bir diğer kulis bilgisi de 16 bölüm sonra final yapacağı iddiası...

Anahtar Kelimeler:
Kanal D İnci Taneleri
