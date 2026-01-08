MAGAZİN

İnci Taneleri’nin Servan’ı Umut Kurt oldu! İnci Taneleri ne zaman?

Uzun bir ara veren İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak edilirken çekimler yeniden başladı. İnci Taneleri dizisine katılacak yeni oyuncu da belli oldu.

Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu İnci Taneleri dizisi ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan'ın başka proje için uzun bir ara verdirdiği dizi için sete dönüldü. 16 bölüm sonra final yapacağı söylenen dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

İnci Taneleri dizisi 3. sezonuyla yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Gün değişikliğine gitme ihtimali gündemde olan dizinin kadrosuna katılacak iki yeni karaktere hayat verecek oyuncular belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mafya babası Keledoş’u ödüllü oyuncu Haydar Şişman oynayacak.

DİLBER’İN ESKİ AŞKI GELİYOR

Dizinin yeni iddialı karakteri “Servan” için de karar verildi.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin Servan’ı Umut Kurt oldu. Kurt, Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in eski sevgilisi olarak “İnci Taneleri”nde yerini alacak.

İnci Taneleri
