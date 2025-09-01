İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul’a Geliyor!

Kendilerini, "yabancılaşmış dünyaya atan iki sıcak kalpten gelen buz gibi bir cevap" olarak tanımlayan İngiliz-Alman post-punk ikilisi Lebanon Hanover, 19 Eylül 2025 akşamı İstanbul'da konser verecek.

IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla %100 Müzik'in katkılarıyla Türkiye'ye gelen ikili sevenlerini heyecanlandırdı.

Zamanlarının müziklerinden çok sıkılan, 80’lerin analog dünyasında mutluluğu bulan Larissa Iceglass ve William Maybelline; tutkularının peşinden gitmek için iş ve eğitimlerini bir kenara bırakarak bundan 14 yıl önce Lebanon Hanover’i kurdu.

Kendilerine eski bir MS20 alıp müziğin derinliklerine kapanan ikilinin müziğinde, William’ın güçlü bas çizgisini ve Larissa’nın kara mizah içeren İngilizce-Almanca şarkı sözlerinde kendinizi bulacaksınız!