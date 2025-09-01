MAGAZİN

İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul'a Geliyor!

İngiliz-Alman post-punk ikilisi Lebanon Hanover, 19 Eylül 2025 akşamı IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla %100 Müzik'in katkılarıyla Türkiye'ye geliyor.

İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul'a Geliyor!

Kendilerini, "yabancılaşmış dünyaya atan iki sıcak kalpten gelen buz gibi bir cevap" olarak tanımlayan İngiliz-Alman post-punk ikilisi Lebanon Hanover, 19 Eylül 2025 akşamı İstanbul'da konser verecek.

IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla %100 Müzik'in katkılarıyla Türkiye'ye gelen ikili sevenlerini heyecanlandırdı.

İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul’a Geliyor! 1

Zamanlarının müziklerinden çok sıkılan, 80’lerin analog dünyasında mutluluğu bulan Larissa Iceglass ve William Maybelline; tutkularının peşinden gitmek için iş ve eğitimlerini bir kenara bırakarak bundan 14 yıl önce Lebanon Hanover’i kurdu.

İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul’a Geliyor! 2

Kendilerine eski bir MS20 alıp müziğin derinliklerine kapanan ikilinin müziğinde, William’ın güçlü bas çizgisini ve Larissa’nın kara mizah içeren İngilizce-Almanca şarkı sözlerinde kendinizi bulacaksınız!

