Giray Altınok'tan 'emeklilik' açıklaması: Evimizi, arabamızı aldık

Prens dizisi ile adından sıkça söz ettiren Giray Altınok son dönemin parlayan oyuncuları arasında. Hem oyunculuğu hem de başarılı projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altınok bir davette soruları yanıtladı.

Oyuncuya "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi.

Giray Altınok bu soruya "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" dedi.

15 aylık bir bebeği olan Altınok samimi sözleriyle hayranlarından beğeni aldı.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Oyuncu ve senarist olan Altınok Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. Var Bunlar ile büyük beğeni alan Altınok; 2023 yılında BluTV'de yayınlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer aldı.