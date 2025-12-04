MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Giray Altınok'tan 'emeklilik' açıklaması: Evimizi, arabamızı aldık

Her projeleriyle dikkat çeken Giray Altınok "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Altınok sosyal medyada da gündeme geldi.

Giray Altınok'tan 'emeklilik' açıklaması: Evimizi, arabamızı aldık

Prens dizisi ile adından sıkça söz ettiren Giray Altınok son dönemin parlayan oyuncuları arasında. Hem oyunculuğu hem de başarılı projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altınok bir davette soruları yanıtladı.

Oyuncuya "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi.

Giray Altınok tan emeklilik açıklaması: Evimizi, arabamızı aldık 1

Giray Altınok bu soruya "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" dedi.

15 aylık bir bebeği olan Altınok samimi sözleriyle hayranlarından beğeni aldı.

Giray Altınok tan emeklilik açıklaması: Evimizi, arabamızı aldık 2

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Oyuncu ve senarist olan Altınok Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. Var Bunlar ile büyük beğeni alan Altınok; 2023 yılında BluTV'de yayınlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!
Son ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlarSon ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlar

Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.