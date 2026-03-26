İntihar eden Kübra Karaaslan'ın babası o camide imam çıktı!

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan intihar etti. Kocaeli ile Yalova arasında ulaşımı sağlayan Osmangazi Köprüsü’nde yaşanan acı olay sonrası genç fenomen Kübra Karaaslan'ın hayatı merak edildi.

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen köprüden atladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan fenomen bir gün sonra ise hayatını kaybetti.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Kübra Karaaslan'ın babasına dair bir detay da ortaya çıktı.

Kübra Karaarslan’ın babasının Ümraniye’deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan olduğu ortaya çıktı.

Cenazeye Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

HESAPLARINI KAPATMIŞ

Sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan intiharından bir süre önce tüm hesaplarını kapattı.