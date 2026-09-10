İrem Derici'nin nişanlısı tahliye oldu: İlk açıklama geldi!

Şarkıcı İrem Derici'nin nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep’te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Kunukçu hakkında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olan Kunukçu, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

AVUKATI AÇIKLADI

Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, yapılan hukuki başvurular ve savunmaların ardından Kunukçu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.