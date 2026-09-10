MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Derici'nin nişanlısı tahliye oldu: İlk açıklama geldi!

Şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep’te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Kunukçu’nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Avukatından ilk açıklama geldi.

İrem Derici'nin nişanlısı tahliye oldu: İlk açıklama geldi!
Cansu Çamcı

Şarkıcı İrem Derici'nin nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep’te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Kunukçu hakkında yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olan Kunukçu, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

AVUKATI AÇIKLADI

Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, yapılan hukuki başvurular ve savunmaların ardından Kunukçu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine ünlü oyuncu geldi!Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine ünlü oyuncu geldi!
Anne Yarısı o dizilere rakip olacak! İşte yayın tarihiAnne Yarısı o dizilere rakip olacak! İşte yayın tarihi

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.