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İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi! Sorular gelince..

İşletmeci Ural Kaspar ile kısa süre evliliğinden bir kızı olan İrem Helvacıoğlu boşanma sürecinde kızına kendi soyadını vermek istedi. Kaspar bebeğin hiçbir masrafını üstlenmek istemeyince güzel oyuncu mücadele etti ve başardı.

İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi! Sorular gelince..

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kısa süre önce anlaşmalı olarak boşandı. Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu'nun boşanma davasına dair iddialar doğru çıktı.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın boşanması sonrası kızları Sora’nın velayeti anneye verildi. Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı. Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi! Sorular gelince.. 1

"KONUŞAMIYORUM"

Tüm bu fırtınalı süreci geride bırakan Helvacıoğlu, artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Kızıyla bir etkinliğe katılan güzel oyuncu “Kızınıza kendi soyadınızı verdiğiniz doğru mu? sorularına yanıt verdi.

İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi! Sorular gelince.. 2

Konu hakkında konuşmasının yasak olduğunu belirten oyuncu, "Bununla ilgili maalesef konuşamıyorum. Soyadı istediğim gibi devam edecek" dedi.

Güzel oyuncunun zor günler atlattığı ve enerjisinin yerinde olduğu gözlemlendi. Sosyal medyada "Kadına renk gelmiş"," Resmen kurtulmuş", "Kadın boşanınca çiçek açmış" yorumları geldi.

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İrem Helvacıoğlu
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