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İrem Helvacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Devlet kurumlarını hedef almadım"

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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren İrem Helvacıoğlu, Haluk Levent'le yakın bir ilişkisi olmadığını belirterek, "Yardımlar amacı dışında kullanıldıysa sorumlular cezalandırılsın" dedi. Oyuncu, hiçbir maddi kazanç elde etmediğini de vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Haluk Levent’i 2021 yılında İzmir’de meydana gelen orman yangınları sırasında tanıdığını söyledi.

O dönemde ormanda yaşayan hayvanların tedavi ve beslenme ihtiyaçları için maddi ve manevi destek verdiğini anlatan Helvacıoğlu, Haluk Levent’le herhangi bir samimiyetinin olmadığını ve kendisini yaklaşık 2-3 yıldır görmediğini belirtti.

İrem Helvacıoğlu nun ifadesi ortaya çıktı: "Devlet kurumlarını hedef almadım" 1

İfade veren İrem Helvacıoğlu, hiçbir paylaşımında devlet kurumlarını hedef almadığını vurguladı.

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Kızılay ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarının yardım faaliyetlerine destek vermeye çalıştığını belirten oyuncu, kendisi için yardım kuruluşlarının isimlerinden çok depremzedelerin ihtiyaçlarına en kısa sürede ulaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

İrem Helvacıoğlu nun ifadesi ortaya çıktı: "Devlet kurumlarını hedef almadım" 2

AHBAP Derneğinin yardım faaliyeti dışında başka amaçlarla hareket ettiğini soruşturmayla öğrendiğini belirten Helvacıoğlu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Yardım faaliyetlerinden hiçbir maddi kazanç elde etmediğini vurgulayan oyuncu, “Gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken kaynakları kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim” dedi.

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İrem Helvacıoğlu
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