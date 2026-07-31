Eren Kaşıkçı'nın kızıyla son anları... O detay yürek dağladı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise herkesi derinden etkiledi. Eren Kaşıkçı'nın ölümünden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum günü olduğu öğrenildi.

Eren Kaşıkçı'nın yakın dostu Murat Pala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eren Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde kızının doğum günü için köye gitti.

Pala, doğum günü kutlamasında çekilen kareleri paylaşarak, 'Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz... Hayat gerçekten bir an...' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarını derinden duygulandırdı.