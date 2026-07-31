MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eren Kaşıkçı'nın kızıyla son anları... O detay yürek dağladı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası ortaya çıkan bir detay yürek dağladı. Eren Kaşıkçı'nın kızıyla son anları ve köy detayı gündemde...

Eren Kaşıkçı'nın kızıyla son anları... O detay yürek dağladı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise herkesi derinden etkiledi. Eren Kaşıkçı'nın ölümünden yalnızca iki gün önce kızı Maya'nın doğum günü olduğu öğrenildi.

Eren Kaşıkçı'nın yakın dostu Murat Pala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eren Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde kızının doğum günü için köye gitti.

Eren Kaşıkçı nın kızıyla son anları... O detay yürek dağladı 1

Pala, doğum günü kutlamasında çekilen kareleri paylaşarak, 'Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz... Hayat gerçekten bir an...' ifadelerini kullandı.

Eren Kaşıkçı nın kızıyla son anları... O detay yürek dağladı 2

Bu paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarını derinden duygulandırdı.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi"Adliye çıkışındaki görüntüsü gündemde! "Ağlamış gibi"
Eski eşiyle tatile çıktı! Fit haline bir bakan bir daha baktıEski eşiyle tatile çıktı! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Eren Kaşıkçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.