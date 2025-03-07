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Irina Shayk'ın bikini üstüne kimse anlam veremedi! Bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 08:10
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Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinci olan Irina Shayk bu sefer ilginç bikini üstüyle görenleri şaşırttı. Fit görünümüyle plajda poz veren model yine güzelliğiyle mest etti.

Irina Shayk'ın bikini üstüne kimse anlam veremedi! Bir bakan bir daha baktı

Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper'dan bir kızı olan Irina Shayk modellik kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Sık sık paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve özel hayatıyla da gündeme gelen güzel model yine paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Son olarak Tom Brady ile yeniden beraber olduğu konuşulan Shayk sosyal medyada pozlar verdi.

Brezilya'da plajda poz veren Shayk ilginç bikini üstüyle dikkat çekti. Kimsenin anlam veremediği bu tarz şaşkınlık yarattı ve plajda gözler güzel modele çevrildi.

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Sosyal medyada da "Şaka sandım bu pozu", "Bu nasıl sütyen", "Her halin güzel" yorumları geldi.

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, fit görünümüyle de dikkat çekiyor.

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Shayk, kelimenin tam anlamıyla diyete karşı düşmanlık besliyor, sırrını düzenli spor ve doğru beslenme olarak açıklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
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