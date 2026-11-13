Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı geri döndü! Setten ilk kareler geldi

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, diziye tekrar dahil oluyor. Oyuncu, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle seyircisinin karşısına çıkacak.
Torunu Abdullah’ın hasretine dayanamayarak geri dönen Sevtap, Abdullah’ı ziyaret ederek sahneye giriş yapacak.
Sevtap’ın Ünallar’ın hayatına yeniden dahil olmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler şimdiden merak edildi.
Sevtap'ın setten ilk karelerine sosyal medyada; 'Heyecanla bekliyoruz', 'Başka kimler dönecek acaba' gibi yorumlar yapıldı.