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Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı geri döndü! Setten ilk kareler geldi

Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Sevtap karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Yeldan bu akşam diziye geri dönüyor. Neslihan Yeldan'ın setten ilk kareleri ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı geri döndü! Setten ilk kareler geldi
Öznur Yaslı İkier

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, diziye tekrar dahil oluyor. Oyuncu, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle seyircisinin karşısına çıkacak.

Torunu Abdullah’ın hasretine dayanamayarak geri dönen Sevtap, Abdullah’ı ziyaret ederek sahneye giriş yapacak.

Kızılcık Şerbeti nin Sevtap ı geri döndü! Setten ilk kareler geldi 1

YORUM YAĞDI

Sevtap’ın Ünallar’ın hayatına yeniden dahil olmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler şimdiden merak edildi.

Kızılcık Şerbeti nin Sevtap ı geri döndü! Setten ilk kareler geldi 2

Sevtap'ın setten ilk karelerine sosyal medyada; 'Heyecanla bekliyoruz', 'Başka kimler dönecek acaba' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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