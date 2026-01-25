Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?”

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, son kapak çekimiyle yine gündemin merkezine oturdu. 40 yaşındaki Shayk, V Magazine’in bu ayki sayısı için kamera karşısına geçtiği bağlama (bondage) temalı çekimle hayranlarını ikiye böldü. Ünlü fotoğrafçı ve sanatçı Steven Klein’ın objektifine poz veren Shayk, deri ağırlıklı iddialı kombinleri ve provokatif duruşlarıyla dikkat çekti.

Çekimde kimi karelerde cesur deri tasarımlar giyen Irina Shayk, bir fotoğrafta ise yalnızca uzun bir deri pelerinle tamamen çıplak poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bazı hayranları çekimi “kusursuz” ve “cesur” olarak yorumladı, bazıları ise “Neden bunu kabul ettin?” diyerek ünlü modele tepki gösterdi. “Bu fotoğraflar beni rahatsız etti” ve “Bunu beğenmedim” yorumları da dikkat çeken eleştiriler arasında yer aldı.

Öte yandan Shayk’i savunanlar ise “Irina her zaman muhteşem görünüyor” ve “40 yaşında olduğuna inanmak zor” yorumlarıyla ünlü modele destek verdi.

V Magazine’e verdiği röportajda çekimi anlatan Irina Shayk, Steven Klein ile birlikte yarattıkları bir karakteri canlandırdığını belirterek, “Benim için bu karakter vahşi bir feminenliği temsil ediyor. Cesur, korkusuz, maskülen bir tarafı var ve tamamen kendisi” ifadelerini kullandı.

Daha önce de birçok iddialı projede yer alan Irina Shayk, yaklaşık 10 yıl önce GQ Italia için tamamen çıplak poz vermişti.