MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?”

Irina Shayk’in V Magazine için verdiği cesur pozlar sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü modelin deri ağırlıklı ve iddialı çekimi, hayranlarını ikiye bölerken “Neden bunu kabul ettin?” yorumları gündem oldu.

Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?”

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, son kapak çekimiyle yine gündemin merkezine oturdu. 40 yaşındaki Shayk, V Magazine’in bu ayki sayısı için kamera karşısına geçtiği bağlama (bondage) temalı çekimle hayranlarını ikiye böldü. Ünlü fotoğrafçı ve sanatçı Steven Klein’ın objektifine poz veren Shayk, deri ağırlıklı iddialı kombinleri ve provokatif duruşlarıyla dikkat çekti.

Çekimde kimi karelerde cesur deri tasarımlar giyen Irina Shayk, bir fotoğrafta ise yalnızca uzun bir deri pelerinle tamamen çıplak poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bazı hayranları çekimi “kusursuz” ve “cesur” olarak yorumladı, bazıları ise “Neden bunu kabul ettin?” diyerek ünlü modele tepki gösterdi. “Bu fotoğraflar beni rahatsız etti” ve “Bunu beğenmedim” yorumları da dikkat çeken eleştiriler arasında yer aldı.

Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?” 1

Öte yandan Shayk’i savunanlar ise “Irina her zaman muhteşem görünüyor” ve “40 yaşında olduğuna inanmak zor” yorumlarıyla ünlü modele destek verdi.

Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?” 2

V Magazine’e verdiği röportajda çekimi anlatan Irina Shayk, Steven Klein ile birlikte yarattıkları bir karakteri canlandırdığını belirterek, “Benim için bu karakter vahşi bir feminenliği temsil ediyor. Cesur, korkusuz, maskülen bir tarafı var ve tamamen kendisi” ifadelerini kullandı.

Irina Shayk’in cesur çekimi olay yarattı: “Neden bunu kabul ettin?” 3

Daha önce de birçok iddialı projede yer alan Irina Shayk, yaklaşık 10 yıl önce GQ Italia için tamamen çıplak poz vermişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ürünü yiyip tanıtınca tepki çekti: 'Sorumsuzluk'O ürünü yiyip tanıtınca tepki çekti: 'Sorumsuzluk'
Korkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştüKorkutan anlar: Serdar Ortaç sahnede fena düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.