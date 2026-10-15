Irina Shayk sahne arkasındaki hazırlığı sansürsüz paylaştı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Milano Moda Haftası'ndan paylaştığı bir dizi Instagram gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

40 yaşındaki modelin soyunma odasında hazırlık yapıldığı anlardan karelerini tek tek paylaşması takipçilerinin beğenisini topladı. Hazırlık aşamasını sansürsüz paylaşan Shayk'a beğeni yağdı.

Model, bağcık detayları bulunan dar deri pantolonunu giyerken yerde üstsüz yatıyor halde poz verdi.

Ünlü model, daha sonra makyaj koltuğunda elinde büyük bir kahve bardağıyla poz verdi. Shayk'ın bu karede göğüs dekoltesini ön plana çıkaran bir sütyen giymesi dikkat çekti.



Bir sonraki fotoğrafında ise dumanlı göz makyajıyla yatakta uzanan model, cesur bir ipek atlet giyerek objektif karşısına geçti.