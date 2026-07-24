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Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Işın Karaca 72 kilo verince adeta bambaşka birine döndü. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği ünlü isim tarzını da değişirdi. Karaca kendisine gelen olumsuz yorumlara ise daha fazla dayanamadı.

Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı
Öznur Yaslı İkier

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca 72 kilo verdi.

Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı 1

Yeni görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündem oldu.
Süper miniler ve iddialı kostümlerle sahne alan Işın Karaca'nın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı 2

Bazı kullanıcılar Işın Karaca için 'Çok iyi görünüyor', 'Güzel bir değişim' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Buna gerek var mıydı?', 'Bu imaj neden?', Hiç olmamış' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı 3

ELEŞTİRELERE DAYANAMADI

Işın Karaca kendisine gelen eleştirel yorumlara ise daha fazla dayanamadı ve yorumları tek tek okuyup 'Kötü yorum yazan bazı hesaplara girip baktım da...
Hepiniz çok güzelsiniz ya, Allah afetsin' diyerek tepki gösterdi.

Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı 4

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
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