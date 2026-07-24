Işın Karaca 72 kilo verince tarzını da değiştirdi! Eleştirilere dayanamadı

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca 72 kilo verdi.

Yeni görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündem oldu.

Süper miniler ve iddialı kostümlerle sahne alan Işın Karaca'nın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Işın Karaca için 'Çok iyi görünüyor', 'Güzel bir değişim' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Buna gerek var mıydı?', 'Bu imaj neden?', Hiç olmamış' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

ELEŞTİRELERE DAYANAMADI



Işın Karaca kendisine gelen eleştirel yorumlara ise daha fazla dayanamadı ve yorumları tek tek okuyup 'Kötü yorum yazan bazı hesaplara girip baktım da...

Hepiniz çok güzelsiniz ya, Allah afetsin' diyerek tepki gösterdi.