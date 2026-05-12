İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi dönüyor? Hemen açıklama yaptı

Halk TV'de peş peşe ayrılıklar yaşanırken İsmail Küçükkaya'nın ise kanala döneceği iddiaları gündeme geldi. İsmail Küçükkaya X'te TT olunca hemen açıklama yaptı.

Halk TV son günlerde ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Halk TV'de Seda Selek'in vedasıyla başlayan ayrılık dalgası büyüyor. Seda Selek'in ardından Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker, Remziye Demirkol ve Gökmen Karadağ, kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

Ayrılık haberleri peş peşe gelirken İsmail Küçükkaya'nın geri döneceği iddia edildi. İsmail Küçükkaya X'te hızla en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA DÖNÜYOR MU?

Küçükkaya, Halk TV'nin adını vermese de iddialarla ilgili bir açıklama yaptı ve eylül ayına kadar ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Küçükkaya açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere ben 8 aydır çalışmıyorum.. Dünden beri çok yazılıp çizilmiş; bir açıklama yapmak zorundayım sanırım. Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok."

2022'de Halk TV'ye geçen Küçükkaya, hafta için her sabah program yapmaya başlamıştı. Küçükkaya geçen sene Halk TV'den ayrılarak TV100'e geçmiş ancak yaklaşık 2 hafta sonra kanala veda etmişti.

