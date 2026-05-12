Sabriye Şengül maçı yarıda bıraktı! "Balyoz gibi yumrukları vardı"

Sabriye Şengül katıldığı boks maçında zor anlar yaşadı. Survivor Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında zor anlar yaşayan Şengül, müsabakada pes etmek zorunda kaldı.

Müsabaka sonrası mikrofon başına geçen Survivor Sabriye, rakibinin fiziksel üstünlüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sabriye Şengül, açıklamasında şunları söyledi:

"Bir erkeğin burada içinden geçerim, yemin ederim geçerim; o kadar söylüyorum size. Kariyerim boyunca dünya şampiyonu organizasyonlarda dövüştüm, ülkemi temsil ettim ama hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim.

Maçı bitirmek istedim. Neden bitirmek istedim biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlüydü ve yani o kadar kuvvetliydi ki balyoz gibi yumrukları, darbeleri vardı. Daha kötü olmamam için bırakmak istedim.”