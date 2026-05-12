MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı! Evlilik terapisi almışlardı

Daha önce evlilik terapisi alan ve 11 ay önce de bebeklerini kucaklarına alan Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı. Survivor ile tanınan Sahra Işık sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı! Evlilik terapisi almışlardı

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncü olan, 'Survivor 2014', 'Survivor 2015' ve 2018 yılındaki 'All Star'da mücadele eden Sahra Işık 2019'da İdris Aybirdi evlenmişti.

Evlilik yıldönümünde kocasına boşanma dilekçesi veren Sahra Işık ve eşi bu süreçte evlilik terapistine de gitmişti. Daha sonra boşanmaktan vazgeçen çift 11 ay önce ise çocuklarını kucağına aldı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı! Evlilik terapisi almışlardı 1

Ancak geçtiğimiz saatlerde çiften kötü haber geldi. Sahra Işık boşanma kararını açıklayarak şunları yazdı:

Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı! Evlilik terapisi almışlardı 2

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde
sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diziden ayrılıyor mu? Seyirciyi isyan ettiren sahneDiziden ayrılıyor mu? Seyirciyi isyan ettiren sahne
Kara Haydar ile nişanlandı! Nişanda takılan altınlar gündemdeKara Haydar ile nişanlandı! Nişanda takılan altınlar gündemde

Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.