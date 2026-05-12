Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı! Evlilik terapisi almışlardı

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncü olan, 'Survivor 2014', 'Survivor 2015' ve 2018 yılındaki 'All Star'da mücadele eden Sahra Işık 2019'da İdris Aybirdi evlenmişti.

Evlilik yıldönümünde kocasına boşanma dilekçesi veren Sahra Işık ve eşi bu süreçte evlilik terapistine de gitmişti. Daha sonra boşanmaktan vazgeçen çift 11 ay önce ise çocuklarını kucağına aldı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde çiften kötü haber geldi. Sahra Işık boşanma kararını açıklayarak şunları yazdı:

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde

sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."