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İsmail Türüt’ten vefat eden Volkan Konak hakkında konuşanlara sert çıkış! "Sen kimsin de yargılıyorsun"

Karadeniz müziğinin usta ismi İsmail Türüt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında yapılan olumsuz yorumlara sert tepki gösterdi. Konak’ın ardından gereksiz konuşmalar yapıldığını belirten Türüt, “Sen kim oluyorsun da yargılıyorsun, kardeşim!” diyerek tepki gösterdi. Türüt’ün sözleri, Volkan Konak’a yönelik sert eleştirilerin ardından gündeme oturdu.

İsmail Türüt’ten vefat eden Volkan Konak hakkında konuşanlara sert çıkış! "Sen kimsin de yargılıyorsun"
Begüm Özkaynak

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanatçının ani ölümü, Türkiye'yi yasa boğarken, bazı çevrelerden gelen eleştiriler de dikkat çekmişti. Özellikle Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Sahnede gebermiş" şeklindeki paylaşımı büyük tepki toplamış, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Şarkıcı İsmail Türüt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında olumsuz yorumlarda bulunanlara sert tepki gösterdi.

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"SEN KİMSİNDE YARGILIYORSUN?"

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Türüt, Volkan Konak'ın ardından yapılan yorumlara sahnedeyken şu ifadelerle isyan etti;

"Onun için çok üzgünüm. Yemin ederim çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Gereksiz konuşmalar yapanları da kınıyorum. Ayıp şeyler. Her iki tarafta. Bir insan öldü gitti. Sen kimsin de yargılıyorsun? Cenab-ı allah yukarıda. Cenab-ı allah ile arasında olan bir şey. Sen kimsin de yargılıyorsun?"

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Şarkıcı Çatalca İsmail Türüt Volkan Konak sahne sanatçı tepki
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