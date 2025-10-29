İsmini 'Be' yapmak istemişti! Belçim Bilgin gala tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Yılmaz Erdoğan ile bir dönem evli olan Belçim Bilgin tarzıyla dikkat çekti. İsmini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklayan ve bu açıklamasıyla sosyal medyada uzun süre konuşulan Belçim Bilgin Bağlantı Hatası filminin galasında ortaya çıktı.

Son olarak Annem Ankara dizisiyle ekranda olan Belçim Bilgin gece için takım elbise tercih etti.

Belçim Bilgin'in bu tarzı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu seçimi sade olarak değerlendirirken kimi ise takımın ortama uygun olmadığını ve oyuncuya yakışmadığını söyledi.

BİR OĞLU VAR

2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan Belçim Bilgin evliliğini 2018 yılında bitirmişti. Ünlü çiftin oğulları Rodin 2010 yılında dünyaya geldi.

Galada Rodin de annesini yalnız bırakmadı. Annesinin boyuna geçen Rodin Nazım'a; 'Aynı babası', 'Babasına benziyor', 'Annesiyle ilgisi yok' gibi yorumlar yapıldı.