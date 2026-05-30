İstanbul'da Kanye West izdihamı! Metro hattı kilitlendi, yaklaşık yüz bin kişi akın etti

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde kentin toplu taşıma hattında izdiham oluştu. Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı. Konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

İstanbul'da bu gece Kanye Weste rüzgarı esiyor. Dünyaca ünlü rapçinin İstanbul konseri için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 120 bin kişinin katılması beklenen konser öncesinde stadyuma bağlanan metro hattında yoğunluk yaşandığı görüldü.

İSTANBUL'DA KANYE WEST İZDİHAMI

İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.

Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalışıyor.

Konser alanına ulaşmak isteyen müzikseverler, yoğunluğa rağmen etkinlik öncesindeki heyecanlarını cep telefonlarıyla görüntü çekerek ve sohbet ederek sürdürüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ KANYE WEST İSTANBUL’DA

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. Sanatçı, ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından Atatürk Havalimanı’nda karşılandı.

Sanatçının İstanbul’un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşecek organizasyon öncesinde A Milli Takım oyuncuları, sanat, iş, spor başta olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

KONSERE YAKLAŞIK 120 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Kanye West konseri için Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi ön görülüyor. Sporcular, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı etkinlik kapsamında İstanbul’da bulunan otel, restoran gibi noktalarda yoğunluk yaşanması da bekleniyor.

KANYE WEST’İN İSTANBUL’DAKİ 100 BİN KİŞİLİK KONSERİNE "TRAVİS SCOTT" SÜRPRİZİ

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in İstanbul’da vereceği 100 bin kişilik dev konserde rap yıldızı Travis Scott'un da konuk sanatçı olarak sahne alması bekleniyor. Lazer, ışık, havai fişek şovlarının gerçekleşeceği ve konserde Sena Şener, Motive ve Lvbel C5 gibi birçok ünlü isim yer alacak.

Motive ve Lvbel C5

Konseri düzenleyen ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, "Şu anda bir tarih yazılıyor. Travis Scott İstanbul’a geliyor. Los Angeles’ta da Kanye ile birlikte sahne aldılar. İstanbul’da da sahne almalarını heyecanla bekliyoruz. Birlikte söyledikleri "Father" isimli şarkıyı konserde performe etmelerini bekliyoruz. Kapasitemiz 120 bin kişi olacak bu rakam dünya rekorunun çok üstünde olur. İnşallah bunu başarırız" dedi.

(Kaynak: Ajanslar)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

