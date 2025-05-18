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İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı! Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Bir gün kazıtıp...

Nurgül Yeşilçay imaj değişikliğine gitti. Saçlarını küt kestiren Nurgül Yeşilçay, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu sevgilisinin tepkisizliğine de sessiz kalmadı.

İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı! Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Bir gün kazıtıp...
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla gündeme geliyor. 49 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" demişti.

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Instagram'ı sık kullanan güzel oyuncu bu kez imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını küt kestiren oyuncu o anları, "Size sordum kestirme dediniz, ben de kestirdim" notuyla paylaştı.

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Yeni halini sevgilisine gösteren Yeşilçay durumu fark etmeyen sevgilisine ise sitem etti. O anları ise "Benimki hiç anlamıyor ama hiç! Saçımı kazıtıp gelsem böyle lafı geveleyecek yine" dedi.

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Nurgül Yeşilçay
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