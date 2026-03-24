İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı: "Hatırlamıyorum, bilmiyorum..."

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kirvesi olan İzzet Yıldızhan'ın da ifadesi ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan'ın olayı anlatırken sıklıkla 'bilmiyorum', 'hatırlamıyorum' dediği dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

"HATIRLAMIYORUM"

tv100'de yer alan İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesinde şunlar yer aldı:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de inşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum.Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."