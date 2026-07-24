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Jacob Elordi iki topuğunu birden kırdığını açıkladı

Ünlü oyuncu Jacob Elordi, yılın başlarında geçirdiği kazada iki topuğunu birden kırdığını ilk kez açıkladı. Cannes Film Festivali'ndeki jüri görevini bu nedenle iptal eden Elordi, yaşadığı zorlu süreci ve Euphoria çekimlerinde alçıyla çalıştığını anlattı.

Jacob Elordi iki topuğunu birden kırdığını açıkladı

Oyuncu Jacob Elordi, yılın başlarında geçirdiği talihsiz bir kazada iki topuğunu birden kırdığını açıkladı. Kaza nedeniyle mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliğinden çekilmek zorunda kalan oyuncu, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

29 yaşındaki Elordi, Jimmy Kimmel Live programına konuk olduğu sırada, Euphoria dizisindeki rol arkadaşı Colman Domingo'nun sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, sakatlığının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Bu yılın başlarında iki topuğumu da kırdım. Bir yerden atladım."

Jacob Elordi iki topuğunu birden kırdığını açıkladı 1

Elordi, HBO'nun sevilen dizisi Euphoria'nın üçüncü sezon çekimleri sırasında ayağının alçıda ve medikal botta olduğunu söyledi. Dizide canlandırdığı Nate Jacobs karakterinin ayak parmağı ve parmağının kesildiği sert sahneler çekilirken kendisinin de sakatlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Oyuncu, "Nate'in parmaklarının kesildiği sahneler çekilirken ben de alçı ve medikal bot kullanıyordum" dedi.

Jacob Elordi iki topuğunu birden kırdığını açıkladı 2

Sakatlığı nedeniyle sette herkesin kendisiyle ilgili şaka yaptığını söyleyen Elordi, "Herkes bunun yöntem oyunculuğu olduğunu düşündü. Ben de 'Evet, gerçekten ayağımı mahvettim' diyordum" ifadelerini kullandı.

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