Jasmine Tookes, Victoria’s Secret defilesine 9 aylık hamile olarak çıktı

New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show'da efsaneler vardı. Defilede; Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Jasmine Tookes oldu. Ünlü model Jasmine Tookes, ikinci çocuğuna dokuz aylık hamile olmasına rağmen 2025 Victoria’s Secret Fashion Show’un açılış yürüyüşünü yaparak adeta tarihe geçti.

Tookes, markanın 2012–2018 arasındaki tüm defilelerinde ve 2024’teki yeniden doğuş şovunda da podyumda yer almıştı. Bu yıl ise markanın dönüş hikâyesinde “mükemmel açılış meleği” olarak sahneye çıktı.

9,4 milyon takipçili Instagram hesabında “Ağlıyorum!” notuyla duygularını paylaşan Jasmine, bu anı hayatının en özel deneyimlerinden biri olarak tanımladı.