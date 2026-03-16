Javier Bardem Oscar'da sahneden seslendi: "Savaşa hayır. Özgür Filistin!"

Oscar bu yıl One Battle After Another ve Sinners gibi yapımların öne çıktığı bir törenle sahiplerini buldu. Ancak gece sadece ödüllerle değil, verilen mesajlarla da gündem oldu.

Javier Bardem, kırmızı halıda ve sahnede, 2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle dikkat çekti.

En İyi Yabancı Film ödülünü anons etmek üzere sahneye çıkan Bardem, “No to war. Free Palestine.” (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi ve politik duruşunu gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu kırmızı halıda yaptığı açıklamada da, “2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasa dışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla yaratılmış başka bir yasa dışı savaşla karşı karşıyayız” diyerek sözünü sakınmadı.