Javier Bardem Oscar'da sahneden seslendi: "Savaşa hayır. Özgür Filistin!"

Javier Bardem, 98. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Yabancı Film ödülünü anons ederken politik bir mesaj verdi. Ünlü oyuncu, 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı “No a la guerra” rozetiyle sahneye çıkarak “Savaşa hayır. Özgür Filistin!” çağrısında bulundu.

Oscar bu yıl One Battle After Another ve Sinners gibi yapımların öne çıktığı bir törenle sahiplerini buldu. Ancak gece sadece ödüllerle değil, verilen mesajlarla da gündem oldu.

Javier Bardem, kırmızı halıda ve sahnede, 2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle dikkat çekti.

En İyi Yabancı Film ödülünü anons etmek üzere sahneye çıkan Bardem, “No to war. Free Palestine.” (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi ve politik duruşunu gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu kırmızı halıda yaptığı açıklamada da, “2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasa dışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla yaratılmış başka bir yasa dışı savaşla karşı karşıyayız” diyerek sözünü sakınmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Naz gündemde! Verdiği kilolar dikkat çekti Kızı Naz gündemde! Verdiği kilolar dikkat çekti
Yeraltı'nın Adnan'ı ifade verdi! Görüntüler sonrası açıklama...Yeraltı'nın Adnan'ı ifade verdi! Görüntüler sonrası açıklama...

En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

