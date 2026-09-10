9 Eylül reyting sonuçları: Sevdan Bir Ateş mi Aşk ve Taht mı?

Televizyon izleyicisinin tercihlerini gösteren reyting sonuçları, yapımların ekran performansını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 9 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht yeni sezona 'merhaba' dedi. Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht’ın izlenme oranları, gecenin en çok merak edilen konusu oldu.
Peki 9 Eylül Perşembe günü en çok hangi yapım izlendi? Sevdan Bir Ateş reytinglerde kaçıncı oldu, Aşk ve Taht zirveyi görebildi mi? İşte günün reyting sonuçları...
Galatasaray'ın maçı reyting sıralamasında birinci olurken Sevdan Bir Ateş ise ilk bölümüyle 2. sıraya yerleşti. Aşk ve Taht ise sıralamada 6. oldu.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|SPORTING CP-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
|TRT 1
|21:49:41
|24:08:58
|2
|SEVDAN BIR ATES
|SHOW TV
|19:59:39
|22:31:38
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:05
|12:59:55
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:04
|18:45:55
|5
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|21:03:04
|24:20:40
|6
|ASK VE TAHT
|ATV
|19:57:12
|22:29:02
|7
|OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:07
|19:59:53
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|18:59:59
|19:57:02
|9
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|13:59:39
|16:43:25
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:27
|19:59:28
Kaynak: TİAK
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