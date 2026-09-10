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Sevda Dalgıç ve Dilge Emir Güvenç boşanıyor! "İnşallah anlaşarak ayrılırız"

Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma sürecinde. Oyuncu "İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" dedi.

Sevda Dalgıç ve Dilge Emir Güvenç boşanıyor! "İnşallah anlaşarak ayrılırız"

2007-2012 yılları arasında çok konuşulan 'Arka Sıradakiler’ dizisinde hayat verdiği ‘Özge’ karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç, özel hayatıyla gündemde. İş insanı Dilge Emir Güvenç ile 2022 yılında evlenen Dalgıç aradığı mutluluğu bulamadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sevda Dalgıç son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sevda Dalgıç ve Dilge Emir Güvenç boşanıyor! "İnşallah anlaşarak ayrılırız" 1

Bir süredir eşi Dilge Emir Güvenç ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili de "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Dalgıç
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