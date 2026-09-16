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Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok

Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşandıktan sonra taşındığı 18 milyon dolarlık lüks evinin kapılarını ilk kez araladı. Ünlü yıldızın sosyal medyada paylaştığı kareler büyük ilgi görürken, dev villanın içindeki detaylar da dikkat çekti.

Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok

57 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 2024'te eşi Ben Affleck'ten ayrılmasının ardından geçen yıl ev satın almıştı. JLo, bir yıllık tadilatın ardından mayıs ayında evine taşındı.

Jennifer Lopez, ABD'nin California eyaletinde ünlülerin yaşadığı lüks şehir Hidden Hills'te bulunan 18 milyon dolarlık yeni rüya evinin kapılarını açtı.

Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok 1

Lopez, önceki gün sosyal medyada evinin içinden fotoğraflar paylaştı. Piyanosunun başında, yatak odasında pozlar veren Lopez, evinin çiçeklerle dolu salonundan ve farklı bölümlerinden fotoğraflar yayımladı.

Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok 2

Lopez, kendi zevkine göre dekore ettiği evini, "İlham panosu hayata geçtiğinde" notuyla takipçilerine gösterdi.

Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok 3

Lopez'in komşuları arasında Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi ünlü isimler yer alıyor.
Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok 4

Şarkıcının evinde 5 yatak odası, 8 banyo, özel sinema, spor salonu, masaj odası, havuz ve spa, havuz evi, misafir evi, ahır, binicilik arenası, sera ve meyve bahçeleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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