Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı! Lüks villasında yok yok

57 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 2024'te eşi Ben Affleck'ten ayrılmasının ardından geçen yıl ev satın almıştı. JLo, bir yıllık tadilatın ardından mayıs ayında evine taşındı.

Jennifer Lopez, ABD'nin California eyaletinde ünlülerin yaşadığı lüks şehir Hidden Hills'te bulunan 18 milyon dolarlık yeni rüya evinin kapılarını açtı.

Lopez, önceki gün sosyal medyada evinin içinden fotoğraflar paylaştı. Piyanosunun başında, yatak odasında pozlar veren Lopez, evinin çiçeklerle dolu salonundan ve farklı bölümlerinden fotoğraflar yayımladı.

Lopez, kendi zevkine göre dekore ettiği evini, "İlham panosu hayata geçtiğinde" notuyla takipçilerine gösterdi.

Lopez'in komşuları arasında Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi ünlü isimler yer alıyor.



Şarkıcının evinde 5 yatak odası, 8 banyo, özel sinema, spor salonu, masaj odası, havuz ve spa, havuz evi, misafir evi, ahır, binicilik arenası, sera ve meyve bahçeleri bulunuyor.