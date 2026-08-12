Tarık Papuççuoğlu bir ameliyat daha geçirdi! Sağlık durumunu doktoru açıkladı

Uzun süredir Bodrum'da bir misafirhanede yaşadığı ortaya çıkan Tarık Papuççuoğlu sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Nisan ayında yapılan rutin kontrollerde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da bypass ameliyatı geçirmişti. Dört damarı başarıyla değiştirilen Papuççuoğlu, haziran ayında taburcu edilmişti.

Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise aort damarındaki genişleme nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan Papuççuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

"AORT CERRAHİSİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."