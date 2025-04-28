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Jennifer Lopez'in baş aksesuarı dile düştü! "Kızılcık Şerbeti'ne transfer oluyor galiba"

“JLO Live In 2025” turnesi kapsamında 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek olan Jennifer Lopez son tarzıyla adından söz ettirdi. Lopez'in baş aksesuarı fena dile düştü. Akla ise Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si geldi.

Jennifer Lopez'in baş aksesuarı dile düştü! "Kızılcık Şerbeti'ne transfer oluyor galiba"
Kubra Akalın

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Jennifer Lopez hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

‘JLO Live In 2025’ adını verdiği turne kapsamında Türkiye'ye gelecek olan JLO'nun konser bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı.

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İstanbul Yenikapı Festivalpark’taki konserin bilet fiyatları 12 bin 795 TL’den başlayıp VIP biletler için 230 bin TL’ye kadar çıkıyordu. Antalya’daki konserin biletleri ise 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında değişiyordu.

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Türkiye'de konuşulan Lopez şimdi de son seçimiyle adından söz ettirdi. Pembe bir takım giyen Jennifer Lopez'in saç aksesuarı dile düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ının annesi Asude Hanım'a benzetilen JLO'ya yorum yağdı. Sosyal medyada "Kızılcık Şerbeti'ne transfer oluyor galiba", "E sen Asude olmuşsun canım", "Kesin o da izliyor diziyi", "Babaannemin bonesini takmış" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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