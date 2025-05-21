Jennifer Lopez kıyafetinin azizliğine uğradı! Tüylü montu kayınca...

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Kiss of the Spider Woman müzikalinin bestecisi John Kander’ın 98. doğum günü onuruna düzenlenen kutlamaya iki ayrı şık kıyafetle katıldı.

Geceye New York’taki Stephen Sondheim Tiyatrosunda gerçekleşen yardım konseriyle başlayan Lopez, tüy detaylı, ilkbahar esintili şeftali tonlarında bir elbise giydi. Parıltılı taşlarla süslenmiş bir clutch tercih eden yıldız, saçlarını ise düz ve ortadan ayrılmış klasik bir modelle tamamladı.

Etkinliğin Bryant Park Grill’de gerçekleşen after party’sinde ise tarzını tamamen yeniledi. Bu kez zarif, boğazlı ve vücuda oturan beyaz bir elbise tercih eden Lopez, dikkat çekici takılarla kombinini tamamladı. Saçlarını ise tamamen geriye tarayarak modern ve güçlü bir görünüm yarattı.



Ancak Lopez'in ilk tercihi bazı talihsiz anlara da sebep oldu. Sütyensiz seçimiyle boy gösteren JLO'nun elbisesi kayınca göğsü açıldı. Ancak Lopez, bu durumun kontrolünü kaybetmeyerek özgüvenini korudu.