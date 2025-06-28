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Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! O biletler sadece 50 kişiye satılacak

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 'Meet & Greet' biletleri kapsamında 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek. Jennifer Lopez ile tanışmanın bedeli belli oldu.

Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! O biletler sadece 50 kişiye satılacak
Öznur Yaslı İkier

Türkiye'deki Jennifer Lopez hayranları 5 Ağustos tarihini heyecanla beklemeye başladılar. Dünyaca ünlü yıldız bu tarihte Festival Park Yenikapı'da bir konser verecek.

Pop müziğin efsane ismi Jennifer Lopez konseri için en ucuz biletler 1500 ve 2250 liraydı. Bu biletler tükendi bile. 14 bin 500 liralık VIP biletler de satıldı.

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3 bin, 5 bin, 8 bin liralık biletler ise hâlâ satışta. Ayrıca 18 bin liralık VIP biletler de satın alınabiliyor. Bu konserde hayranlarına Jennifer Lopez ile tanışma imkânı da sunuluyor.

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TANIŞMANIN BEDELİ...

100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 'Meet & Greet' biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelebilecek ve sohbet edip fotoğraf çektirebilecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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