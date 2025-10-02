MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu

56 yaşındaki dünya starı Jennifer Lopez, Instagram’da makyajsız haliyle yaptığı paylaşımda hem doğal güzelliğini sergiledi hem de kendi bakım markasının ürünlerini tanıttı.

Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, hazırlık rutininden bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak makyajsız halini gözler önüne serdi.

56 yaşındaki yıldız, Instagram Story’sinde yayınladığı videoda yüzüne kendi markası JLo Beauty ürünlerinden bakım yaparken doğal güzelliğini sergiledi.

Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu 1

Normalde makyajsız haliyle pek görülmeyen Lopez, bu kez yüzüne nemlendirici krem ve göz kremi uygularken kameralara gülümseyip, kendi şarkısı Birthday eşliğinde dans etti.

Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu 2

Temmuz ayında 56. yaş gününde çıkardığı şarkısıyla eğlenen Lopez, “Her gün benim doğum günüm” notunu da paylaşımına ekledi.

Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu 3

Sade bir beyaz atlet giyen ve doğal bir görünüm sergileyen Lopez’in bu samimi paylaşımı, lüks evinde devam eden 21 milyon dolarlık tadilat çalışmaları sırasında geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce numarasını sonra evini değiştirdi! 'Lütfen aramayın'Önce numarasını sonra evini değiştirdi! 'Lütfen aramayın'
Aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı Aşka geldi! Genç sevgilisini peş peşe paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.