Jennifer Lopez makyajsız haliyle Instagram’ı salladı! Doğal güzelliği olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, hazırlık rutininden bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak makyajsız halini gözler önüne serdi.

56 yaşındaki yıldız, Instagram Story’sinde yayınladığı videoda yüzüne kendi markası JLo Beauty ürünlerinden bakım yaparken doğal güzelliğini sergiledi.

Normalde makyajsız haliyle pek görülmeyen Lopez, bu kez yüzüne nemlendirici krem ve göz kremi uygularken kameralara gülümseyip, kendi şarkısı Birthday eşliğinde dans etti.

Temmuz ayında 56. yaş gününde çıkardığı şarkısıyla eğlenen Lopez, “Her gün benim doğum günüm” notunu da paylaşımına ekledi.

Sade bir beyaz atlet giyen ve doğal bir görünüm sergileyen Lopez’in bu samimi paylaşımı, lüks evinde devam eden 21 milyon dolarlık tadilat çalışmaları sırasında geldi.