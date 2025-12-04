MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyayı nadir kullanan Necati Şaşmaz Ankara ziyaretinden paylaşım yapınca fanları kendini tutamadı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ının son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı

Türkiye televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsanevi karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, dizinin final yapmasının ardından kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Özel hayatı ve tarikat iddialarıyla bir dönem gündeme gelen Necati Şaşmaz ekranlarda da yer almıyor.

Uzun bir süre ABD'de yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sosyal medyayı da çok az kullanıyor.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı 1

Geçtiğimiz yıllarda "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" diyerek fanlarını heyecanlandıran Necati Şaşmaz daha sonra yine sessizliğe gömülmüştü.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı 2

Necati Şaşmaz uzun zaman sonra sosyal medyada "Ankara ziyareti" notuyla son halini paylaştı. Kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son haline hayranlarından yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz "Ankara ziyareti" notuyla paylaştı 3

Necati Şaşmaz'ı görenler "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz", "Ekrana dön", "Seni ekranda görmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor açıklaması gündemde! 500 bin dolar itirafıSurvivor açıklaması gündemde! 500 bin dolar itirafı
Son ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlarSon ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlar

Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi polat alemdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.