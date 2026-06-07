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Jennifer Lopez makyajsız paylaşımıyla olay oldu! 56 yaşındaki yıldızın cildi gündem yarattı

Jennifer Lopez’un makyajsız paylaşımı sosyal medyada olay oldu. 56 yaşındaki yıldızın genç ve ışıldayan görünümü hayranlarından övgü alırken, bazı takipçiler filtre kullandığını iddia ederek tartışma başlattı.

Jennifer Lopez makyajsız paylaşımıyla olay oldu! 56 yaşındaki yıldızın cildi gündem yarattı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, makyajsız haliyle çektiği yeni videosuyla sosyal medyada gündem oldu. 56 yaşındaki yıldızın pürüzsüz ve ışıldayan cildi hayranlarından övgü dolu yorumlar alırken, bazı takipçiler ise filtre kullandığını iddia etti.

Jennifer Lopez, Instagram hesabından paylaştığı videoda kendi kozmetik markası JLo Beauty’nin yeni ürünü olan “Fusion Power Serum”u tanıttı. Banyosunda çektiği makyajsız videoda doğal görünümüyle dikkat çeken yıldız, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Jennifer Lopez makyajsız paylaşımıyla olay oldu! 56 yaşındaki yıldızın cildi gündem yarattı 1

FİLTRE YORUMLARI DA GELDİ

Hayranları Lopez’in paylaşımına adeta yorum yağdırdı. Bir kullanıcı “Cildi parlıyor, saçları parlıyor, hayatı parlıyor” derken, başka bir takipçisi ise “Kusursuz bir ışıltı yayıyor” yorumunu yaptı.

Jennifer Lopez makyajsız paylaşımıyla olay oldu! 56 yaşındaki yıldızın cildi gündem yarattı 2

Öte yandan ünlü yıldızın paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı takipçiler, Lopez’in cilt bakım ürünü tanıtımında filtre kullandığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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