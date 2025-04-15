Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Konser biletinin fiyatı ağızları açık bıraktı! En ucuz bilet 10.859 TL...

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Jennifer Lopez'in konser fiyatları günlerdir konuşuluyor.

Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Jennifer Lopez'in konser ücretleri şoke etti.

Jennifer Lopez'in konser ücretleri ayakta ve VIP olmak üzere ücretler değişkenlik gösteriyor. Lopez'i ayakta dinlemek için en pahalı bilet 72 bin TL.

1 Temmuz'daki Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri; 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL olarak öne çıkıyor.

4 Temmuz'daki İstanbul konserinde ise ayakta dinleme biletleri 10.859 TL ila 105.372 TL arasında değişiyor.

Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 71.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.

Sosyal medyada fiyatları görenler kendilerini tutamadı. Fiyatlara dair "Ona rağmen bilet yok", "bu kadar paraya yemeğe de gelsin bari", "Vay anam anam" yorumları yapıldı.