MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jessica Gunning'dan özel hayat itirafı! "36 yıl boyunca ilişki yaşamadım"

Baby Reindeer dizisiyle büyük çıkış yakalayan Jessica Gunning, özel hayatına dair çarpıcı bir gerçeği ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncu, 36 yaşına kadar bekar ve cinsel ilişki yaşamadan hayatını sürdürdüğünü açıkladı.

Netflix’in ses getiren yapımı Baby Reindeer ile yıldızı parlayan Jessica Gunning, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki oyuncu, 36 yaşına kadar hiçbir romantik ilişki yaşamadığını ve bu sürecin cinsel yönelimini keşfetmesiyle değiştiğini söyledi. Gunning, 2022 yılında bir lezbiyenle yaptığı sohbet sonrası kendi cinsel yönelimini fark ettiğini belirterek, “Hayatım boyunca hiç kimseyle ilişkim olmadı” dedi.

Cinsel yönelimini fark ettikten sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Gunning, o zamandan bu yana iki ilişki yaşadığını ancak kariyerine odaklanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Oyuncu, o dönemde kimliğini daha çok canlandırdığı karakterler üzerinden kurduğunu ve bu sayede duygusal boşluk hissetmediğini ifade etti.

FİZİKSEL GÖRÜNÜM İTİRAFI

Öte yandan Gunning, geçmişte yaşadığı bu durumun fiziksel görünümüyle de bağlantılı olabileceğini dile getirdi. “Kendimi biraz ‘farklı’ hissediyordum. Bu da belki erkeklere ilgi duymadığımı kabullenmemi geciktirdi” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harry Potter dizisinden ilk fragman! Yayın tarihi şaşırttıHarry Potter dizisinden ilk fragman! Yayın tarihi şaşırttı
Müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''Müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''

Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.