Jessica Gunning'dan özel hayat itirafı! "36 yıl boyunca ilişki yaşamadım"

Netflix’in ses getiren yapımı Baby Reindeer ile yıldızı parlayan Jessica Gunning, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki oyuncu, 36 yaşına kadar hiçbir romantik ilişki yaşamadığını ve bu sürecin cinsel yönelimini keşfetmesiyle değiştiğini söyledi. Gunning, 2022 yılında bir lezbiyenle yaptığı sohbet sonrası kendi cinsel yönelimini fark ettiğini belirterek, “Hayatım boyunca hiç kimseyle ilişkim olmadı” dedi.

Cinsel yönelimini fark ettikten sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Gunning, o zamandan bu yana iki ilişki yaşadığını ancak kariyerine odaklanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Oyuncu, o dönemde kimliğini daha çok canlandırdığı karakterler üzerinden kurduğunu ve bu sayede duygusal boşluk hissetmediğini ifade etti.

FİZİKSEL GÖRÜNÜM İTİRAFI

Öte yandan Gunning, geçmişte yaşadığı bu durumun fiziksel görünümüyle de bağlantılı olabileceğini dile getirdi. “Kendimi biraz ‘farklı’ hissediyordum. Bu da belki erkeklere ilgi duymadığımı kabullenmemi geciktirdi” ifadelerini kullandı.