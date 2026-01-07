Julianne Hougg çok fena düştü! Çekinmeden paylaştı

Julianne Hough, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 37 yaşındaki oyuncu, yeni yıl mesajı vermek isterken yağmur altında koştuğu sırada kayarak yere düştü. O anları esprili bir dille paylaşan Hough, takipçilerini hem güldürdü hem de şaşırttı.

Gri renkli, derin yakalı bikini üstü ve tanga altından oluşan iki parçalı bikinisiyle fit fiziğini sergileyen ünlü isim, videoda yağmurda koşarken çimlerin üzerinde dengesini kaybederek yere kapaklandı.

Paylaşılan videonun ilerleyen sahnelerinde Julianne Hough’un arkadaşlarıyla birlikte saunada keyif yaptığı, kahkahalar eşliğinde vakit geçirdiği ve ardından açık havuzda serin sulara atladığı görüldü.

Paylaşımına dikkat çeken bir not düşen Hough, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni başlangıçlar çekicidir. Yerçekimi gerçektir. Büyümek, kendini yakalamayı öğrenmek… ve yeniden ayağa kalkmaktır. Mutlu yıllar.”