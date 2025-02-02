Justin Bieber düşük bel pantolonuyla dile düştü! Neredeyse yere kadar indi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

Justin Bieber hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Justin Bieber son olarak ise tarzıyla adından söz ettirdi. Son dönemde eşi Hailey Bieber ile evliliğinde gerginlik olduğu söylentileri olan şarkıcının yorgun ve zayıf hali dikkat çekti.

30 yaşındaki pop yıldızının düşük bel pantolonu da dile düştü. Belinden neredeyse yere düşen pantolonuyla görüntülenen Bieber yürümekte zorlansa da durmadı.

Sosyal medyada şarkıcının o anları dalga konusu oldu.

Kanadalı şarkıcının eşi Hailey Bieber’ı takipten çıkması ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etti.