MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim var mı, ne zaman?

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim için karar verildi.

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim var mı, ne zaman?

Talya Prodüksiyon imzalı, ekranların en temiz ve en leziz yarışması “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, sevilen sunucu Kadir Ezildi’nin enerjik ve samimi sunumuyla yeni sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar 1065 bölümü geride bırakan “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, yeni sezonda da beş yarışmacının temizlik ve yemek konusundaki hünerlerini sergilediği kıyasıya rekabeti, yenilenen içeriği ve sürprizleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim var mı, ne zaman? 1

HAMARAT ODASI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonun dikkat çeken yeniliklerinden biri ise “Hamarat Odası” olacak. Renk renk kumaşlar, dikiş ve örgü malzemeleriyle hazırlanan bu özel odada yarışmacılar, hafta boyunca kendilerine verilen farklı görevlerle hamaratlıklarını gösterecek. Ancak Hamarat Odası’nda yalnızca hünerler değil, rekabet ve tatlı atışmalar da ön planda olacak. Yarışmacılar bir yandan günün yarışmacısını takip ederken bir yandan da yaşananlara yorumlarıyla dahil olacak; Kadir Ezildi’nin eğlenceli dokunuşlarıyla rekabetin dozu daha da artacak.

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN?

Temizlikten mutfağa, hamaratlıktan rekabete uzanan renkli anlarıyla “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, yeni sezonunda da izleyicilere hem eğlenceli hem de heyecanlı anlar yaşatmaya devam edecek. "“Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim” eylülde başlayacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesini görenler hayran kaldı! ''Genetikmiş'' Annesini görenler hayran kaldı! ''Genetikmiş''
'Evlilik' sessizliği dikkat çekti! O soruyu duyunca...'Evlilik' sessizliği dikkat çekti! O soruyu duyunca...

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.