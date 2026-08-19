Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim var mı, ne zaman?

Talya Prodüksiyon imzalı, ekranların en temiz ve en leziz yarışması “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, sevilen sunucu Kadir Ezildi’nin enerjik ve samimi sunumuyla yeni sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar 1065 bölümü geride bırakan “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, yeni sezonda da beş yarışmacının temizlik ve yemek konusundaki hünerlerini sergilediği kıyasıya rekabeti, yenilenen içeriği ve sürprizleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HAMARAT ODASI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonun dikkat çeken yeniliklerinden biri ise “Hamarat Odası” olacak. Renk renk kumaşlar, dikiş ve örgü malzemeleriyle hazırlanan bu özel odada yarışmacılar, hafta boyunca kendilerine verilen farklı görevlerle hamaratlıklarını gösterecek. Ancak Hamarat Odası’nda yalnızca hünerler değil, rekabet ve tatlı atışmalar da ön planda olacak. Yarışmacılar bir yandan günün yarışmacısını takip ederken bir yandan da yaşananlara yorumlarıyla dahil olacak; Kadir Ezildi’nin eğlenceli dokunuşlarıyla rekabetin dozu daha da artacak.

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN?

Temizlikten mutfağa, hamaratlıktan rekabete uzanan renkli anlarıyla “Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim”, yeni sezonunda da izleyicilere hem eğlenceli hem de heyecanlı anlar yaşatmaya devam edecek. "“Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim” eylülde başlayacak.