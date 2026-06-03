MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir Ezildi yağlarını aldırdı! '5 kilo yağdan kurtuldum'

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi şimdi de geçirdiği ameliyatla gündeme geldi. Ezildi karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için bıçak altına yattı.

Kadir Ezildi yağlarını aldırdı! '5 kilo yağdan kurtuldum'
Öznur Yaslı İkier

‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi estetik ve sağlık amaçlı bir operasyon geçirerek karın bölgesindeki yağlardan kurtuldu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada toplam 5 kilo yağ aldırdığını belirten Ezildi, o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadir Ezildi'nin hastane odasından yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Kadir Ezildi yağlarını aldırdı! 5 kilo yağdan kurtuldum 1

Kadir Ezildi'yi operasyon sürecinde eşi Gamze Ezildi hiç yalnız bırakmadı.
Ezildi’nin operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği belirtilirken, ünlü sunucunun kısa sürede ekranlara dönmesi bekleniyor.

Kadir Ezildi yağlarını aldırdı! 5 kilo yağdan kurtuldum 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ezildi ameliyat sonrası yaptığı açıklamada; “Şükür iyiyim. 4 tane serum taktılar. Hem arkadaşım hem canım karım sabahtan beri pervane oldular. Allah razı olsun. Aynı performansı doğumunda da bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor
Evleniyorlar! Ünlü sunucu detay verdi: 'Sarıgül ailesinden öğrendim'Evleniyorlar! Ünlü sunucu detay verdi: 'Sarıgül ailesinden öğrendim'

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.