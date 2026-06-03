Kadir Ezildi yağlarını aldırdı! '5 kilo yağdan kurtuldum'

‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi estetik ve sağlık amaçlı bir operasyon geçirerek karın bölgesindeki yağlardan kurtuldu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada toplam 5 kilo yağ aldırdığını belirten Ezildi, o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadir Ezildi'nin hastane odasından yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Kadir Ezildi'yi operasyon sürecinde eşi Gamze Ezildi hiç yalnız bırakmadı.

Ezildi’nin operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği belirtilirken, ünlü sunucunun kısa sürede ekranlara dönmesi bekleniyor.

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Ezildi ameliyat sonrası yaptığı açıklamada; “Şükür iyiyim. 4 tane serum taktılar. Hem arkadaşım hem canım karım sabahtan beri pervane oldular. Allah razı olsun. Aynı performansı doğumunda da bekliyorum” ifadelerini kullandı.