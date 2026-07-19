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Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle korkuttu

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile dikkat çekiyor. Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olan ünlü isim son haliyle korkuttu.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle korkuttu
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran, geçtiğimiz günlerde düzeltme operasyonu için bir kez daha bıçak altına yattı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle korkuttu 1

Birkaç gündür paylaşım yapmayan Didem Ceran yüzünün son haliyle korkuttu. Ceran bir video çekerek; ''Deri altında biriken kan hâlâ duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek.

Yüz germe yaptırmayı düşünen kadınların yalnızca sonucu değil, iyileşme sürecinde yaşanabilecekleri de görmesi için her şeyi filtresiz paylaşmaya devam ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle korkuttu 2

Ceran'ın son yaptığı paylaşım ise şöyle;
''Birkaç gündür hiçbir şey paylaşmadım. Fakat beni gerçekten merak eden, benim için endişelenen ve dua eden kadınların sevgisini kalben o kadar güçlü hissettim ki size iyi olduğumu göstermem gerektiğini fark ettim.

Sizi bu kadar endişelendirdiğim ve günlerce haber veremediğim için hepinizden çok özür diliyorum. Şu an mesajlarınıza tek tek cevap verecek durumda olamasam da sevginizin tamamı bana ulaştı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün ameliyatımın sekizinci günü. Yüzüm sizi korkutmasın; çok hızlı iyileşiyorum. Benim asıl hastanem, yani ilk ameliyatımı olduğum hastane, iyileşmem için elinden gelen her şeyi yapıyor ve sahip olduğu bütün son teknolojileri kullanıyor.

Yüz naklinin ardından revizyon ameliyatı olmuştu! Didem Ceran son haliyle korkuttu 3

İyileşme sürecimi sahiplenen hastaneme ve beni bir an bile yalnız hissettirmeyen sizlere kalpten teşekkür ediyorum.

Bu videoyu yalnızca beni merak eden kadınlara iyi olduğumu göstermek için paylaşıyorum. Hepinizin sevgisini kalbimde hissettim.''

Didem Ceran'ın son görüntüsüne; 'Çok geçmiş olsun', 'Bu sefer revizyonla çok daha güzel oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Ceran
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