Kadir Ezildi yağlarını aldırmıştı! Şimdi de...

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Ezildi geçtiğimiz gün eltisinin düğününde beyaz kıyafet giyince sosyal medyada eleştirel yorumlar almıştı. Ezildi çifti sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarıyla tanınan Kadir Ezildi bir süre önce karın bölgesindeki yağlardan kurtuldu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada toplam 5 kilo yağ aldırdığını belirten Ezildi kardeşinin düğününden sonra yeni bir işlem için harekete geçti.

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Kadir Ezildi şimdi de saç ektirme operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu ve "Perşembe günü saç ektireceğim, ameliyattan sonra peş peşe olmasın dedi doktor. Saçlarımı bir tıraş ettireyim" dedi.